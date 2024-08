ORGULHO!

Iza comemora música em setlist de turnê de Caetano e Bethânia: ‘Só quero agradecer muito’

Maria Bethânia já tinha revelado para Iza que estava ensaiando a música

Alô Alô Bahia

Publicado em 5 de agosto de 2024 às 09:09

Iza e Maria Bethânia Crédito: Redes sociais

A estreia da turnê conjunta de Caetano Veloso e Maria Bethânia continua repercutindo. A cantora Iza foi uma das que se emocionou com esse encontro histórico, mas com um motivo especial: a sua música Fé está na setlist do show.

Em um post no Instagram, ela relatou a emoção de ter a música escolhida para a turnê e contou que Bethânia já tinha adiantado que a canção poderia estar na turnê.

“Quando eu encontrei com a rainha Bethânia no backstage de um festival que fizemos juntas, dia 2409/23, ela me chamou no seu camarim. Ela me abraçou (!!!) e me disse coisas lindas que eu nunca vou esquecer. Um das coisas que ela disse foi: “Eu e meu irmão estamos ensaiando Fé“, relatou.

Na ocasião, segundo Iza, Bethânia contou que os irmãos gostavam muito da canção. “Saí do camarim extasiada! Ela conhecia a minha música! E os dois acharam legal ensaiar e colocar no repertório dessa turnê! Não contei pra ninguém! Pra mim a vitória tava ali já. Dois ícones sentiram algo com um trampo meu. Trampo que a gente az cheia de dúvida, medo, amor e incerteza. Já tinha valido a pena!!! E pô, ensaiar é uma coisa. De fato decidir colocar na turnê é outra. Aí hoje eu acordo e vejo isso. Meu Deus. Isso é grande pra mim de um jeito que não sei se consigo explicar”, escreveu Iza.