GRATUITO

Jammil recebe Olodum, Jau, Filhos de Jorge e outros convidados em audiovisual gravado na Ponta do Humaitá

As bandas Olodum e Filhos de Jorge, os cantores Jau, Robson Morais e Jhaca e a dupla sertaneja Bruninho e David são as atrações confirmadas para a edição especial do “Vamos Ver o Pôr do Sol”, que ganhará registro audiovisual. O show gratuito inaugura o primeiro final de semana do Festival da Primavera da Prefeitura de Salvador, e marca ainda a celebração pelo Dia de Nossa Senhora do Monte Serrat.