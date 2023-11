Jorge Ben Jor termina casamento de 50 anos e segue morando no Copacabana Palace

Crédito: Reprodução

Acabou o casamento entre Jorge Ben Jor e sua "nega chamada Tereza", Domingas Terezinha Inalmo de Menezes. Segundo o jornal Extra, o término começou a se desenhar em 2018 e foi sacramentando recentemente.



Naquele ano, o cantor deixou a casa onde morava com Domingas, no Rio de Janeiro, após o imóvel ser atingido por uma enchente. Ele passou a viver no hotel Copacabana Palace, onde mora até hoje.



"Botei minha casa para reformar e fui morar no Copacabana Palace. Quando caiu um tsunami de chuva, não tinha ninguém em casa, esqueceram de fechar e a água invadiu tudo. Eu não tinha onde morar. Ou eu ficava com meu filho Gabriel, em Los Angeles, nos Estados Unidos, ou ia para o hotel", narrou Jorge Ben Jor, em entrevista ao podcast "W/ Cast", do amigo Washington Olivetto.

Além de Gabriel, Jorge teve outro filho com Domingas, Tomaso.

"Domingas foi passar a temporada com o filho fora do Brasil. Depois disso veio a pandemia, e Ben Jor seguiu sozinho no hotel e se separaram. Ele vive sozinho lá", contou ao Extra uma amiga de muitos anos.

A assessoria de imprensa do cantor garante que os dois seguem casados. Entretanto, o artista costuma ser discreto com sua vida pessoal. Ele chegou a convocar uma coletiva de imprensa dois dias antes do casamento com Domingas, em 1971, para garantir que não ia se casar.