JOVEM PAN SE DESCULPOU

Jornalista da Globonews se manifesta após homofobia de Emílio Surita: 'A gente nunca espera ser alvo'

Após sofrer homofobia ao viv o no programa Pânico, pelo apresentador Emílio Surita, do jornalista e âncora da GloboNews Marcelo Cosme, de 44 anos, se manifestou nesta quinta-feira (25) sobre o preconceito vivido abertamente.

Ele publicou um texto nas redes sociais para mostrar aos seguidores sobre a importância de respeitar as diferenças, frisando que homofobia é crime.

"A gente nunca espera ser alvo de discriminação, mesmo que ela esteja ali, sempre como um fantasma para quem é da comunidade LGBTQIA+. A gente também não se acostuma com o preconceito, ainda que ele faça parte do cotidiano. E a gente não pode se conformar nem normalizar seja qual for a forma que ele se apresente, seja a LGBTFOBIA, o racismo, o machismo e/ou qualquer outro tipo. E muito menos entender a discriminação como uma simples piada", começou escrevendo.