'TÁ PENSANDO QUE É TUDO FUTEBOL?'

Jornalista Franciel Cruz lança livro com crônicas esportivas em Salvador

A obra reúne 49 textos que usam o futebol como ponto de partida para reflexões sobre a vida

Carol Neves

Publicado em 17 de abril de 2025 às 12:36

Franciel Cruz Crédito: Ana Rosa Marques/Divulgação

O jornalista e escritor Franciel Cruz lança seu segundo livro de crônicas, "Tá pensando que tudo é futebol?", no próximo domingo (21), no Clube da Assalba em Itapuã. O evento começa às 10h com uma partida de futebol entre "Os Inimigos de Franciel" e "Resto do Mundo", seguido do lançamento às 10h07. >

A obra reúne 49 textos que usam o futebol como ponto de partida para reflexões sobre a vida. Como destaca o jornalista Douglas Ceconello, "Franciel é mestre na arte de fingir que vai para um lado e sair para o outro: ameta que vai falar sobre futebol, mas na verdade está nos chamando para conversar sobre as mais relevantes questões da existência". >

Tá pensando que é tudo futebol? Crédito: Divulgação

O autor critica a excessiva tecnificação do futebol moderno, onde "o VAR/photochart passou a decidir a peleja por um dedo mindinho" e "tudo passou a ser milimetricamente computado". Como antídoto, Franciel se inspira na filosofia de Garrincha e na celebração, aprendendo com Beto Sem Braço que "o que espanta a miséria, seja nas 4 linhas ou no cotidiano, é a festa". >

O lançamento será marcado por uma confraternização com bodes, carneiros e acarajés, fugindo do tradicional coquetel literário. O evento promete unir o debate sobre futebol e vida com a alegria característica do autor, que convida: "Calce sua chuteira e venha pra este jogo".>

SERVIÇO>

O QUE: Lançamento de “Tá pensando que tudo é futebol?”, livro de crônicas de Franciel Cruz>

ONDE: Clube da Assalba, Rua da Ilha, Itapuã>