MODA

Lacrou em Salvadô e em Praia do Forte também

Veja nossas sugestões

Roque Boa Morte ( @roqueboamorte ), fotógrafo e artista visual, apostou em uma composição bafônica para curtir o fim do dia no MAM (Museu de Arte Moderna), fazendo um estilo urbano e ao mesmo tempo descolado. O destaque foi para a t-shirt, ótima ferramenta fashion para criar um visu desprentensioso e ao mesmo tempo divertido.

A arquiteta Mônica Sarti (@monicagsarti), roubou a cena na Praia do Forte com um look bem pensado para uma tarde no balneário. Destaque para o chapéu de palha, acessório de efeito que ainda garantiu uma sofisticação extra.