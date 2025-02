MODA

Lacrou em Salvador: o segredo está nos detalhes

Confira nossa curadoria nos looks de rua



Helenildo Amaral

Paula Magalhães

Publicado em 9 de fevereiro de 2025 às 15:30

Veja os looks da semana Crédito: Helenildo Amaral e Elielton Araújo

A stylist Inês Martins (@fashion_tint) é daquelas que entrega demais na produção de moda. Foi dar um rolé no Santo Antônio Além do Carmo com um visu original, todo trabalhado no frescor, cores e estampas. >

Os acessórios injetaram uma boa bossa na produção, um mix de colares feito a partir de uma boa mistura de materiais e estilos. Chama atenção a harmonia entre eles e os tamanhos muito bem coordenados das peças, que são garimpos preciosos da stylist>

Thais Cezare (@tczare) entrou em um café em Ondina com um look pensado para a praia, bem descolado e ideal para um dia ensolarado. Destaque para a bandana na cabeça, dando um leve toque retrô. Os óculos e a bolsa ainda reforçam essa pegada vintage>

Maria Landeiro (@cronicasdamoda) apostou no azul como a cor mais quente desse Verão. Elegeu um conjuntinho fresh para as andanças no centro da cidade. Deu match perfeito com os casarões antigos do Santo Antônio >