Leo Chaves comenta sobre possível retorno de Victor após agressões

O cantor Leo Chaves, que fazia dupla com o irmão, Victor, revelou se voltaria com o sertanejo após a polêmica envolvendo a violência doméstica.



Os dois estão separados desde 2018, e Leo só fazia eventos fechados. No entanto, parece que o famoso não pretende retornar com o irmão tão cedo. Em conversa com o Fofocalizando, do SBT, o artista contou que voltou aos palcos sozinho.



"Eu fiquei cinco anos só fazendo show fechado, corporativo, desde 2018, quando paramos a dupla. Foi agora, em 2023, que eu retornei minha carreira solo. Isso foi uma estratégia minha. Muitas duplas que se separaram tiveram muita dificuldade, o histórico no mercado não é positivo", contou.