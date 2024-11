DE VOLTA ÀS ORIGENS

Léo Santana visita bairro onde nasceu e revê amigos: 'Feliz no simples'

“Faltou gente, mas o de sempre pra sempre tão aí“, escreveu

O cantor Léo Santana aproveitou o ‘sextou’ para voltar às origens no bairro da Boa Vista do Lobato, em Salvador. Lá, ele encontrou os amigos da infância.

Todos os anos, Léo faz um show gratuito no bairro para valorizar a comunidade onde nasceu e foi criado. No ano passado, no dia 24 de dezembro, Léo levou Liz e Lore Improta para participar do Natal do Gigante.