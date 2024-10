RELACIONAMENTOS

Letícia Colin fala sobre luto após fim de casamento: 'Doído'

Atriz falou sobre a separação e a relação com o filho, Uri

A atriz Letícia Colin falou, durante participação no programa Conversa com Bial, sobre o processo de luto que viveu após se separar de Michel Melamed, com quem foi casada por nove anos. Ela teve auxílio da terapia para conseguir compreender o que estava sentindo.