ROCK'N'ROLL

Linkin Park anuncia turnê mundial em 2025, com quatro shows no Brasil

Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Porto Alegre são as cidades brasileiras confirmadas; Não há ingressos à venda no momento

A banda de rock estadunidense Linkin Park anunciou nesta quinta (14) a sua aguardada turnê mundial para 2025 com shows em quatro capitais do Brasil. A notícia chega às vésperas dos dois shows que o grupo já faria em São Paulo nesta sexta (15), e neste sábado (16).

Intitulada “From Zero World Tour”, a turnê faz referência ao novo álbum da banda, lançado nesta sexta. “From Zero”, com 11 faixas e visual psicodélico, é o primeiro com a nova integrante Emily Armstrong e sem Chester Bennington, que morreu em 2017. A turnê começa em 31 de janeiro de 2025, na Cidade do México e percorrerá mais de 50 cidades nas Américas, Europa e Ásia.