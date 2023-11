Lula concede Ordem do Rio Branco a Rita Lee, Gal Costa e Elza Soares

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu a Ordem de Rio Branco, em uma homenagem póstuma, às cantoras brasileiras Elza Soares, Gal Gosta e Rita Lee. A homenagem às artistas consta de decreto publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 21.



Instituída no âmbito do Ministério das Relações Exteriores em 1963, a Ordem de Rio Branco tem o objetivo de "distinguir serviços meritórios e virtudes cívicas" e, assim, "estimular a prática de ações e feitos dignos de honrosa menção".