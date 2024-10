MÚSICA E APRENDIZADO

‘Macetando’: hit de Ivete e Ludmilla vira questão de vestibular da Unicamp

A questão viralizou nas redes sociais

Alô Alô Bahia

Publicado em 20 de outubro de 2024 às 17:27

Ivete Sangalo e Ludmilla Crédito: Redes socais

De música do Carnaval a questão de prova. Por essa, nem Ivete Sangalo e Ludmilla esperavam. Macetando, hit do Carnaval deste ano, virou tema de uma questão do vestibular da Unicamp, que teve a primeira fase neste domingo (20).

A questão de português abordou o sentido da palavra no refrão, a partir do trecho de uma reportagem do jornal O Globo, publicada em fevereiro deste ano. Veja abaixo a questão:

Questão da Unicamp Crédito: Unicamp

Nas redes sociais, a questão viralizou. “Eu tô até agora cantando É A VEVETA QUE TÁ NO COMANDO MACETANDO MACETANDO MACETANDO. E eu te odeio Unicamp”, escreveu um usuário. “Dei uma risada sincera na hora que eu vi a música Macetando no meio da prova da Unicamp“, comentou outra. “Se eu soubesse que ia cair a música Macetando de Ivete Sangalo na Unicamp, eu teria escutado ela mais vezes”, refletiu outra candidata.

Páginas dos fãs de Ivete e Ludmilla comemoraram a referência à música na prova.

Pátria mãe Ivete educadora! Confira a questão completa da prova de português da Unicamp que citou o hit “Macetando”. Acertariam ou errariam? pic.twitter.com/ROUGYtNhzg — Infos Ivete (@infosivetesng) October 20, 2024

Quando o hit vira estudo! Neste domingo, no vestibular da UNICAMP, a música "MACETANDO" de Ivete e Ludmilla, foi utilizada como exemplo em uma questão que abordava o duplo sentido linguístico do termo, demonstrando a interseção entre expressões populares e estudo da linguagem. pic.twitter.com/GQvulZdCMs — Ludmilla Gallery (@LudmillaGallery) October 20, 2024