TIA MÁ NO CINEMA

Maíra Azevedo começa a gravar filme do mesmo diretor de Marte Um: ‘Oportunidade única’

Maíra Azevedo, também conhecida como Tia Má, deu mais um importante passo em sua carreira de atriz. A baiana começou a gravar o longa “Vicentina Pede Desculpas”, dirigido por Gabriel Martins, cineasta renomado pelo filme “Marte Um”. A notícia já havia sido adiantada pelo Alô Alô Bahia, em recente entrevista com a artista.

Produzido pela Filmes de Plástico, o filme narra a história de Vicentina, uma mulher de 75 anos, interpretada por Rejane Faria, que enfrenta a dolorosa realidade da morte de seu filho, um motorista de ônibus que, após um trágico acidente, gera uma onda de especulações sobre suicídio. Em sua jornada, Vicentina procura as famílias das vítimas para pedir desculpas, explorando temas profundos de perdão, redenção e luto.

Embora o filme ainda não tenha data de estreia confirmada, a expectativa para o projeto é alta, especialmente por conta do olhar sensível do diretor, Gabriel Martins, que promete tocar o coração do público.