'Maníaco do Parque': Silvero Pereira surge assustador como o serial killer no primeiro teaser

O elenco ainda conta com o rapper Xamã, Mel Lisboa e Bruno Garcia

Estadão

Publicado em 29 de julho de 2024 às 18:23

Silvero Pereira como Maníaco do Parque Crédito: Divulgação

O Prime Video revelou, nesta segunda-feira, 29, o primeiro teaser de Maníaco do Parque, longa que conta o caso do infame serial killer que chocou o País no final dos anos 1990. Além de dar uma prévia da performance do ator Silvero Pereira (Bacurau) como o assassino, o vídeo ainda cravou a data de estreia da produção: 18 de outubro.

Embora Pereira surja assustador, o destaque do teaser é mesmo a atriz Giovanna Grigio (Rebelde), que interpreta a jornalista novata Elena. Determinada a investigar o caso para promover sua carreira, a personagem parece funcionar como o fio condutor do longa, a ponto de ficar na mira do serial killer.

O elenco ainda conta com o rapper Xamã como Nivaldo, o chefe boa praça do serial killer; Mel Lisboa (Foram os Sussurros que me Mataram) como a psiquiatra Martha; e Bruno Garcia (Divaldo - O Mensageiro da Paz) como o jornalista sem escrúpulos Zico.

Ambientado durante a Copa do Mundo de 1998, o longa é baseado em fatos e foi desenvolvido paralelamente ao documentário O Maníaco do Parque: A História não Contada. Durante as pesquisas, a equipe por trás das produções entrevistou vítimas, familiares, repórteres e psicólogos, mas nunca visitaram o criminoso na penitenciária onde ele segue preso.

Com estreia marcada para 18 de outubro, Maníaco do Parque tem roteiro de L.G. Bayão (Aumenta que é Rock'n'roll). Já a direção fica a cargo de Maurício Eça (A Menina que Matou os Pais).

Quem foi o Maníaco do Parque?

Responsável pelo ataque a 21 mulheres e o assassinato de 10 delas, o Maníaco do Parque foi a alcunha que o motoboy Francisco de Assis Pereira ganhou pelos seus crimes em 1998, na cidade de São Paulo.

Fingindo ser um caça-talentos, o homem abordava suas vítimas, geralmente mulheres de baixa renda, e as convidava para um ensaio fotográfico no Parque do Estado, no bairro do Ipiranga. No meio da mata, ele as estuprava, assassinava e, então, escondia seus corpos.