Maria Menezes leva sua comédia ao Boca de Brasa Cajazeiras

Apresentação acontece neste sábado (16) e domingo (17)

A atriz Maria Menezes leva seu espetáculo Maria Ao Vivo! (ou Mamãe Tá Aqui) para o palco do Teatro Boca de Brasa Cajazeiras neste sábado (16) e domingo (17), marcando sua estreia no bairro.

Na peça, ela explora temas cotidianos e pessoais, interagindo com a plateia e misturando humor e sensibilidade. Com encenação de João Sanches e texto construído numa parceria entre o diretor e a atriz, Maria interpreta a si mesma e a diversas personagens, fazendo uma analogia entre as etapas de sua vida e os ciclos de uma máquina de lavar.