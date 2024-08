MANIA DE VOCÊ

Mariana Ximenes dá pistas sobre nova vilã em novela e revela mudanças no visual

A novela contará com uma passagem de tempo, com transformação no visual da atriz

Estadão

Publicado em 19 de agosto de 2024 às 23:40

A novela contará com uma passagem de tempo, com transformação no visual da atriz Crédito: Divulgação

Mariana Ximenes será vilã na próxima novela João Emanuel Carneiro, Mania de Você. Na história, ela interpretará a ambiciosa Isis, uma personagem que fará de tudo para alcançar seus objetivos.

"Isis quer a herança da matriarca, vivida por Eliane Giardini. Mas posso garantir que não serei a única vilã. Minhas talentosas colegas Adriana Esteves e Thalita Carauta serão concorrência à altura. Aguardem esse trio", revelou a atriz, de 43 anos, em entrevista ao jornal Extra.

A novela contará com uma passagem de tempo. No início, Isis dará um jeito de se casar com um homem rico e se mudar para a Europa. Após dez anos, a personagem será vista viúva, com um filho e enfrentando novas complicações.

Entre os detalhes já revelados, está a transformação no visual de Mariana. Na primeira fase da trama, ela aparecerá com cabelos loiros escuros e ondulados. Para a atriz, que já experimentou vários visuais ao longo da carreira, essa mudança faz parte de sua filosofia de vida.