EVENTO

Mariene de Castro celebrará cultura do Recôncavo em show na Concha Acústica

O show está marcado para o dia 8 de dezembro

A cantora Mariene de Castro tem um encontro especial com o público da capital baiana. No próximo dia 8 de dezembro, a partir das 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, ela apresenta o show “Dona da Casa”. Os ingressos custam entre R$ 70 e R$ 120 e podem ser adquiridos através da plataforma Sympla.

“Em ‘Dona da casa’, reverencio as rodas de samba do recôncavo, de Santo Amaro, de Bom Jesus, de Cachoeira, São Félix. Celebro nossa ancestralidade, a história construída pelos nossos antepassados, por Edith do Prato, por Rita da Barquinha, por Nicinha, por Dona Dalva Damiana, Mestra Aurinda do Prato, e tantas outras mulheres que através do samba de roda resgatam e eternizam a história afro-indígena brasileira. É a festa do matriarcado que pariu essa gente, com traços e dores tão profundas”, destaca Mariene.