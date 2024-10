LITERATURA

Maviael Melo lança livro com sessão de autógrafos em Salvador

Como Quem Muda de Cor será apresentado ao público nesta sexta (18) na Livraria LDM do Shopping Paseo

Da Redação

Publicado em 18 de outubro de 2024 às 06:00

O músico e escritor Maviael Melo Crédito: divulgação

O poeta e cantador Maviael Melo lança seu mais recente livro, Como Quem Muda de Cor, com uma sessão de autógrafos na próxima sexta-feira (18), a partir das 16h, na Livraria LDM, localizada no Shopping Paseo, Itaigara. Durante o evento, os participantes terão a oportunidade de adquirir a obra e interagir diretamente com o autor.

O livro foi inspirado no Cubo Mágico, que celebra 50 anos em 2024. Maviael, em sua forma única de expressão, transformou o famoso brinquedo em poesia, abordando novos formatos de interação com ele. Além do livro, ele compôs música, criou um cordel, gravou um clipe e desenvolveu animações, tudo tendo o cubo como ponto central.

Assista ao clipe:

O livro foi lançado oficialmente na Bienal do Livro de São Paulo, em setembro, e traz a sensibilidade poética característica do autor, unindo elementos da cultura nordestina com reflexões contemporâneas.