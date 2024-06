Maya Massafera é ovacionada pelo público durante concurso Miss Brasil Trans: ‘Obrigada por tanto’

A influenciadora Maya Massafera chamou a atenção ao prestigiar o Miss Brasil Trans, realizado nesta segunda-feira (10), no Theatro Municipal de São Paulo, no Centro da capital paulista.

A grande campeã desta edição foi Hellen Nobre, representante de São Paulo, que disputou a vaga com outras 12 candidatas de todo o país. Em segundo e terceiro lugares na disputa ficaram, respectivamente, as misses Stephany Vilaça, do Amazonas; e Niicollly Pantoja, do Pará.