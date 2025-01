PREFERÊNCIA

Maya Massafera revela que só fica com homens heterossexuais: ‘Me sinto mais mulher’

Influencer contou suas preferências para Luciana Gimenez em Trancoso

Aproveitando as férias em Trancoso, a influenciadora Maya Massafera gravou um bate-papo com Luciana Gimenez nesta segunda (06) e revelou suas preferências sexuais. Segundo Massafera, ela não consegue ficar com bissexuais.

“Por ter algumas questões do sexo masculino e feminino que me deixam um pouco insegura comigo, eu prefiro ficar com homens héteros para eu me sentir mais mulher. Não quero ficar com caras bissexuais. Não sei se está certo eu falar isso, mas eu não consigo”, disse.