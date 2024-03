STREAMING

MGM+ será relançado em 1º de abril na América Latina

Em 2021, a Amazon fez um acordo de 8,45 bilhões de dólares para comprar o MGM

Publicado em 27 de março de 2024 às 13:43

A plataforma de streaming oficial dos estúdios MGM, a MGM+, será relançada na América Latina em 1º de abril. Originalmente anunciada para a região no final de 2023 como uma rebranding do Lionsgate+, que encerrou suas atividades no mesmo período, o serviço chega como um canal adicional do Prime Vídeo.

"O relançamento na América Latina em 1º de abril faz parte de nossos esforços contínuos para capitalizar a força da marca MGM e acelerar nosso crescimento como um serviço premium de streaming internacional", disse Josh Mclvor, gerente geral global do MGM+, em comunicado à imprensa.

Junto ao lançamento, o MGM+ também anuncia a data de estreia das terceiras temporadas de Power Book III: Raising Kanan e Black Mafia Family no Brasil, México e restante da América Latina.

Além desses títulos, a plataforma também contará com as séries The Handmaid’s Tale, Stargate e Teen Wolf e as franquias de filmes pertencentes ao estúdios, como Rocky, Creed, Brinquedo Assassino, A Pantera Cor de Rosa e Legalmente Loira.

Aquisição pelo Prime Vídeo

Em 2021, a Amazon fez um acordo de 8,45 bilhões de dólares para comprar o MGM, o estúdio de cinema e TV por trás de James Bond, Legalmente Loira e diversos filmes clássicos, com o objetivo de rechear o Amazon Prime Video com mais conteúdos para as pessoas assistirem.

O negócio é a segunda maior aquisição da empresa, depois da compra da rede de supermercado Whole Foods, por quase 14 bilhões de dólares, em 2017.

A Amazon, fundada por Jeff Bezos, não diz quantas pessoas assistem ao seu serviço Prime Video. Mas, mais de 200 milhões têm acesso a ele porque se inscreveram como membros Prime, o que lhes dá remessa mais rápida e outras vantagens em compras online