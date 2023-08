Miguel Falabella lamenta morte de Aracy Balabanian: 'Companheira irretocável'

O ator e escritor Miguel Falabella usou as redes sociais para lamentar a morte de Aracy Balabanian. A atriz morreu nesta segunda-feira (7), aos 83 anos.



"E então você se foi, assim, nesse dia ensolarado, como são ensolaradas as lembranças que invadem a minha cabeça, num jorro incessante, ainda que meu coração esteja nublado", começou Miguel. Os dois trabalham juntos ao longo de seis anos no humorístico "Sai de baixo", que foi ao ar no final da década de 1990. Em 2019, retomaram a parceria no trabalho com o filme derivado da série.