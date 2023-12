Monique Evelle e Lucas Santana se casam sob o pôr do sol com festa em Salvador; veja fotos

Os empresários Monique Evelle e Lucas Santana casaram numa cerimônia ao pôr-do-sol nesta segunda-feira (4), na Casa Baluarte. Crédito: Reprodução/ Instagram

Os empresários Monique Evelle e Lucas Santana casaram numa cerimônia ao pôr-do-sol nesta segunda-feira (4), na Casa Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. Sócios da Inventivos, eles celebraram a união ao lado de amigos, familiares e famosos como o produtor Evandro Fióti, irmão de Emicida, a influenciadora Thaynara Og e outros.



Monique escolheu um vestido branco com detalhes dourados assinado pela estilista baiana Isa Isaac Silva, um adereço de cabeça também em cor ouro e um grande colar tomando o busto. Lucas também optou por um look todo branco. Maquiada por Lavoisier e Beberes, a noiva entrou ao som de 'I'm feeling good', canção que ficou famosa na voz da cantora norte-americana Nina Simone.

Entre os padrinhos do casamento estavam Arthur Igor e Igor Leo Rocha, fundadores da Afro Saúde. Outros famosos como Lore Improta, a ex-BBB Gleici Damasceno, a cantora Melly, Estevam Muniz, repórter do Fantástico (TV Globo); Chef Lili Almeida, Ludmila Og, irmã de Thay Og; Beberes, participante do reality Let Love (Globoplay) e Potyra Lavor, fundadora da ID Works estiveram presentes junto com outros cerca de 200 convidados.

De acordo com a assessoria de imprensa da Inventivos, empresa do casal, a escolha da data vai além da casualidade, pois o dia 4 de dezembro tem um significado profundo para Monique e Lucas. Além de ser o dia de Santa Bárbara na igreja católica, representa a celebração de Oya/Iansã/Matamba/Bamburucema nas religiões de matriz africana.

Nascida em Salvador, Monique Evelle, 28, é investidora e este ano se tornou a mais nova shark do Shark Tank Brasil, maior reality de empreendedorismo do mundo. Ela é também a mais jovem da América Latina a integrar o programa.