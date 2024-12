RIP

Morre aos 54 anos Renato Tommaso, músico do Jota Quest

Causa da morte ainda não foi divulgada

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de dezembro de 2024 às 11:45

Renato Tommaso Crédito: Reprodução/Instagram

Os fãs do Jota Quest amanheceram de luto nesta segunda-feira (30), com a divulgação da morte do roadie Renato Tommaso. Aos 54 anos, o músico fazia parte do grupo havia quase 20 anos. A informação da morte de Tommaso foi divulgada pelo vocalista da banda Rogério Flausino, em seu perfil nas rede sociais.

"Nossos mais profundos sentimentos pela triste e prematura partida do querido amigo e parceiro de caminhada Renato Tommaso. Grande musico e profissional gigante que esteve conosco nestes últimos 18 anos, fosse na estrada, nos estúdios ou nos palcos, se dedicando ao máximo, e vivendo com a gente lado a lado, momentos sempre muito especiais", escreveu o vocalista do Jota Quest.

O músico morreu ainda neste domingo (29), mas a causa ainda não foi divulgada. Nesta segunda, das 13h às 16h, fãs, amigos e familiares se despedem do músico no funeral. O sepultamento ocorre às 16h30, no Cemitério da Saudade, em Belo Horizonte.

"Nosso mais forte abraço a esposa Dani, a filha Renata e a todos os familiares e amigos dessa grande figura que certamente já se encontra em lugar muito especial, ao lado do criador. Descalça em paz, Renatão. Nosso Muito obrigado pro tudo", completou Flausino.