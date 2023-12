Motorista que atropelou Kayky Brito quer se candidatar a vereador no Rio de Janeiro

Diones da Silva Coelho, o motorista de Uber que atropelou o ator Kayky Brito, revelou, neste sábado (2), que pretende se candidatar a vereador no Rio de Janeiro.



Ele confirmou a informação ao responder perguntas em seu Instagram, atualmente com mais de 180 mil seguidores. Segundo ele, seus planos na Política já seriam para as próximas eleições.



"Sim, pretendo vir candidato nessa próxima eleição no Rio de Janeiro. Já venho conversando com pessoas influentes, em off. Mais para frente isso vai ser formalizado. Creio que tem muita coisa boa pra ser feita, para agregar pra gente que precisa", disse o futuro candidato, que acredita que são muitas as áreas que precisam ser melhoradas e as pessoas sem voz que precisam ser atendidas.