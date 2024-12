INUSITADO

Mulher vence concurso de 'sósias' de Wagner Moura no Farol da Barra

Com uma premiação de R$ 150, os participantes tinham como desafio imitar o ator

H Heider Sacramento

Publicado em 15 de dezembro de 2024 às 20:52

Clara Ribeiro, psicanalista de 47 anos, conquistou o concurso com a melhor atuação Crédito: Marina Silva/CORREIO

Neste domingo ensolarado, o Farol da Barra, em Salvador, se transformou no cenário de um concurso inusitado que atraiu a atenção de moradores e turistas. 'Sósias' do ator baiano Wagner Moura se revezaram na improvisação para apresentar suas versões do artista, competindo pelo título de melhor imitação. O curioso? A vencedora do concurso foi uma mulher, superando sete concorrentes masculinos na disputa.

Com uma premiação de R$150, os participantes tinham como desafio imitar o ator e reproduzir uma das frases mais icônicas de seu personagem Olavo, na novela Paraíso Tropical. A grande vencedora, Clara Ribeiro, psicanalista, soube do evento pelas redes sociais e, inicialmente, foi apenas para assistir, mas o espírito de brincadeira a fez entrar na competição e levar o prêmio.

“Eu fiquei sabendo do concurso através da minha filha, que viu no Twitter. Como sou apaixonada pelo Wagner, ela me chamou: 'Mãe, vamos assistir'. Quando chegamos, a galera já estava se inscrevendo, e eu pensei: 'Por que não?' Acabei ganhando pela minha atuação, mas, na verdade, é porque assisto tudo dele e sempre repito as falas. Acho que foi fácil me transformar no Wagner, ele é sensacional”, contou Clara.

O clima descontraído e de zoação tomou conta do evento, que está se espalhando por várias partes do Brasil, chegando agora a Salvador. As organizadoras comentaram sobre a divulgação nas redes sociais e estavam ansiosas pela presença de Wagner Moura, que está em Salvador, para cumprimentar os concorrentes. No entanto, o ator não apareceu.

Janaina Sousa e Manuela Telles, organizadoras do concurso e fãs de Wagner Moura Crédito: Marina Silva/CORREIO

Manuela Telles, uma das organizadoras do concurso, é fã declarada de Wagner Moura e integra diversos fã-clubes do ator nas redes sociais. Natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ela viajou várias horas para estar na capital baiana e realizar o evento. “Viajei algumas horas para estar aqui, mas valeu a pena! A Bahia é linda e fazer o concurso aqui é uma oportunidade especial para celebrar o Wagner na terra dele”, declarou.

De acordo com as organizadoras, a maior parte dos participantes foi recrutada por meio das redes sociais, mas alguns não conseguiram chegar a tempo, fazendo com que a competição ocorresse com quem estava presente no Farol naquele momento.

Gabriela Mululo e os amigos acompanharam o concurso Crédito: Marina Silva/CORREIO