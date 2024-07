CONFIRA

Museu de Arte Moderna da Bahia recebe festa de samba

Com a vista privilegiada da Baía de Todos-Os-Santos, o Samba do MAM vai agitar o Museu de Arte Moderna da Bahia, em Salvador. Em sua primeira edição, o evento acontece no próximo dia 20 de julho, a partir das 14h, com um line-up que irá unir o melhor do samba raiz e pagode.