Nação Zumbi faz show para festejar álbum Da Lama ao Caos

Apresentação acontece neste domingo (15) na Concha Acústica; Clube CORREIO dá 40% de desconto

Doris Miranda

Publicado em 13 de setembro de 2024 às 06:00

Nação Zumbi Crédito: Luca Lima

Uma das mais importantes bandas do pop& rock nacional, a Nação Zumbi está comemorando três décadas do lançamento do disco Da Lama Ao Caos, um clássico na trajetória do grupo pernambucano criado por Chico Science (1966-1997). O repertório icônico volta ao palco na íntegra na turnê que chega neste fim de semana a Salvador. A apresentação acontece neste domingo (15), às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

Lançado em 1994, o álbum de estreia do grupo (ainda sob a alcunha de Chico Science & Nação Zumbi), impactou a cena com uma nova sonoridade, que unia de maneira original ritmos regionais e universais, tornando-se um dos marcos do Movimento Mangue, a última grande transformação do pop nacional.

No palco da Concha, a Nação vai tocar todas o disco na íntegra e na ordem de execução e recebe como convidado especial o cantor, compositor, rabequeiro, mestre de maracatu-rural e militante das tradicões populares Mestre Salú.

Hoje, a Nação Zumbi é formada por Jorge Du Peixe (vocal), Dengue (baixo), Toca Ogan (percussão), Marcos Matias e Da Lua (tambores), Tom Rocha (bateria) e Neilton Carvalho (guitarra).

Produzido por Liminha, o álbum Da Lama Ao Caos se transformou num dos pilares do movimento mangue beat. Ocupando o 13º lugar, o álbum está na lista dos 100 maiores discos da música brasileira feita pela Revista Rolling Stone Brasil. Em 2022, foi escolhido o melhor disco da MPB nos últimos 40 anos em enquete promovida pelo jornal O Globo com 25 especialistas em música de todo o país.

Da Lama ao Caos mistura funk, rock, maracatu, embolada, psicodelia e música africana em composições como A Praieira, A Cidade, Rios, Pontes & Overdrives, Computadores Fazem Arte e a faixa título.