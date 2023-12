Nanda Costa encerra reforma de apartamento novo em Salvador: 'Agora viveremos lá e cá'

Nanda Costa celebrou nesta quarta-feira (20) o fim das obras no apartamento que ela e a esposa, a percussionista baiana Lan Lanh, compraram em Salvador. O imóvel das artistas fica próximo do circuito do Carnaval e tem vista para o mar de Ondina.



"Está inaugurada a temporada baiana. Agora viveremos lá e cá. Mandem jobs pra gente aqui também! Conexão RJ x SSA", escreveu a atriz em publicação nas redes sociais.



Na postagem, a atriz mostrou algumas imagens do apartamento do casal na capital baiana e revelou que as obras duraram um ano. "Hoje completa um ano que a gente conquistou o sonho de ter uma casinha em Salvador. O apartamento era perfeito pra gente, só precisava trocar esse piso, que a gente não gostava muito, e as esquadrias também porque tava precisando", iniciou Nanda. "A gente começou a fazer isso. Ligou pro Pauloca, que é um amigo da Lan das antigas, um arquiteto maravilhoso. E a gente começou a mudar o piso e a gente começou a mudar as esquadrias", relatou.