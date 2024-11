FAMOSOS

No dia do aniversário, mãe de Isis Valverde recebe alta de tratamento de câncer e comemora: 'Acabou'

A partir de agora, ela deve continuar o monitoramento pelos próximos 10 anos para garantir que as células cancerígenas não retornem ao corpo

No dia em que completa 61 anos de vida, a advogada e pedagoga Rosalba Nable ganhou um novo motivo para comemorar. Em tratamento contra o câncer de mama desde maio deste ano, a mãe da atriz Isis Valverde concluiu, nesta terça-feira (5), a última etapa do tratamento contra a doença e ganhou uma pequena festa no hospital com balões roxos e um certificado de coragem para comemorar a conquista. A partir de agora, ela deve continuar o monitoramento pelos próximos 10 anos para garantir que as células cancerígenas não retornem ao corpo.

“Hoje foi o término da radioterapia e a mulher estranha, calada, triste e amargurada (e que é, certamente, uma versão minha que me era totalmente desconhecida até então) decidiu me avisar que está se despedindo do meu corpo (…) Mas antes, chata que é, fez um pequeno sermão sobre resiliência, gratidão e agradecimento. Mencionou que eu teria de comemorar essa data por duas boas e maravilhosas razões. Também enfatizou o fato de que fui forte, apesar de eu me sentir um trapinho(não acho que fui, pq não tive outra escolha a não ser seguir em frente). Confesso que não ouvi quase nada do que ela disse. Mas pude sentir pela expressão do rosto dela que ela soube bem das minhas batalhas, do meu medo e do meu choro. Isso nós dividimos. Admito. De resto, não gosto muito dela. Mas enfim, o mais importante dessa nossa conversa, quase monóloga, é que ela me disse, em tom de despedida, que estava indo embora pq já tinha cumprido sua missão e que me deixava pra que eu voltasse para a minha vida e que eu agradecesse a nova vida que Deus estava me oferecendo de presente. Então, a ficha caiu e alguns segundos depois eu já não a via. Pude, então, sentir um sorriso no meu rosto, aquele sorriso familiar que sempre carreguei e que tinha ido embora”, declarou.