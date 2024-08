No streaming e na TV, assista ao melhor do cinema brasileiro

CINEMA

Entrega do Prêmio Grande Otelo acontece na quarta, 28. Saiba onde assistir a alguns dos concorrentes

Roberto Midlej

Publicado em 24 de agosto de 2024 às 06:00

Ailton Graça vive o humorista Mussum Crédito: divulgação/Globo

O fim de semana tem uma ótima pedida para quem, como este colunista, gosta da produção audiovisual brasileira: maratonar os filmes que concorrem ao 23º Prêmio Grande Otelo (antigo Grande Prêmio do Cinema Brasileiro), maior premiação para o cinema nacional. Como a cerimônia acontece na próxima quarta-feira (28), que tal entrar no clima e assitir a alguns dos indicados?

As duas produções com o maior número de indicações são Mussum, o Filmis e O Sequestro do Voo 375. O primeiro é um biografia do comediante Mussum, que vai desde a adolescência do ex-Trapalhão até a fase adulta, quando se revelou um dos artistas mais carismáticos do país. O filme, dirigido por Silvio Guindane, também mostra momentos da carreira de Mussum como sambista de talento, quando integrou o grupo Originais do Samba, do sucesso Tragédia no Fundo do Mar (O Assassinato do Camarão).

O roteiro é de Paulo Cursino, o mesmo de comédias repletas de piadas preconceituosas como Farofeiros 2 e Até que A Sorte nos Separe. Mas, aqui, precisamos reconhecer: Cursino faz um trabalho admirável e cria uma história sensível que, às vezes, pode até escorregar na pieguice. Mas, com exceção de um ou outro momento, Mussum, o Filmis, funciona muito bem.

A começar pelo elenco, que tem Ailton Graça no papel-título. Destaque também para Yuri Marçal, que se sai igualmente bem interpretando o humorista na fase jovem, quando ainda servia o Exército. O filme está disponível no streaming do Telecine (para assinantes) e no YouTube, por R$ 3,90. No Prêmio Grande Otelo, concorre em importantes categorias, como ator (Ailton Graça), longa-metragem de ficção e direção.

Mussum, o Filmis, concorre em 12 categorias, mesma marca de O Sequestro do Voo 375, dirigido por Marcus Baldini. Baseado no caso real que ocorreu com um avião da antiga companhia aérea Vasp, em 1988, esse thriller merecia ter tido mais atenção dos espetadores. Repleto de drama e tensão, é um ótimo suspense e confirma o talento do diretor Baldini, o mesmo de Bruna Surfistinha. O filme está disponível para assinantes do Disney+.

Outra dica é acompanhar a programação do Canal Brasil neste final de semana, que vai exibir no sábado e no domingo, a partir das 13h45, produções que também concorrem ao Grande Otelo. Neste sábado, às 20h20, o destaque é Rio do Desejo, dirigo pelo baiano Sérgio Machado, junto com Tércio Silva.

O filme, baseado num conto do escritor Milton Hatoum, conta a história de Dalberto, comandante de um barco que está viajando a trabalho. Durante a ausência dele em terra firme, sua esposa acaba se aproximando dos irmãos do marinheiro, Armando e Dalmo. Embora misture elementos de suspense e drama, a dupla de diretores cria ainda uma ótima atmosfera de suspense. Está disponível também no Globoplay, para assinantes.

No domingo, às 13h45, vale assistir ao documentário Nada Será como Antes - A Música do Clube da Esquina. O filme conta a história do grupo de amigos mineiros que se juntou e lançou em 1972, um dos mais importantes discos da música brasileira em todos os tempos, Clube da Esquina. Aquele reunião teve Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes, Wagner Tiso e outros músicos excepcionais. Caso não coniga assistir no Canal Brasil, tem uma outra chance: alugar por R$ 14,90 na Claro TV+.

Onde assistir a concorrentes do Prêmio Grande Otelo

Mussum, o Filmis (Telecine Play, para assinantes. No YouTube, por R$ 3,90)

O Sequestro do Voo 375 (Disney+)

Rio do Desejo (Canal Brasil, sábado, 24, às 20h20)