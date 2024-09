SEM PRESERVATIVO

'Nunca usei camisinha na vida', dispara Raquel Brito em A Fazenda 16

Ela já tinha reclamado que estava se sentindo mal dentro do confinamento

A irmã de Davi Brito, a peoa Raquel Brito, surpreendeu os internautas e as colegas de confinamento ao revelar mais coisas sobre a vida íntima. Sem titubear, jovem admitiu que nunca usou preservativo na vida.

No bate-papo, que ocorreu durante uma tarde em A Fazenda 16 nesta quarta-feira (25), Raquel conversava sobre relações sexuais, quando revelou que transava sem o preservativo. "Não fica com esse negócio. Tacar dentro engravida", alertou Suelen Gervásio. “Tacar dentro não engravida nada. Sempre taquei dentro. Desde que perdi minha virgindade, nunca tomei remédio, nunca teve nada”, disse Raquel.

Todas que estavam no local ficaram chocadas com a revelação da peoa, que completou: “Nunca usei uma camisinha na vida. Não gosto, não, parece um saco”. Júlia questiona o que Raquel faz para se proteger.

"Eu oro e acredito. É porque é mais gostoso…", disparou a peoa. "E as doenças? Ninguém se preocupa?", indagou Suelen. "Eu não transo com qualquer pessoa, não", respondeu. "Mas a gente não sabe se essa pessoa pegou qualquer outra pessoa", explicou Suelen. "Mas eu investigo a pessoa. Não é qualquer tipo de homem, não. Deus me deu muito livramento de lá pra cá", pontuou a baiana.