EVENTO GRATUITO

“O Pagador de Promessas”: Gerônimo Santana apresenta show especial na Escadaria do Passo

No repertório, não faltarão canções bastante conhecidas do público

O cantor e compositor Gerônimo Santana, acompanhado da Banda Mont Serrat, volta a movimentar a capital baiana com o espetáculo “O Pagador de Promessas”. O show acontece nesta terça-feira (30), a partir das 19h, na Escadaria do Passo. A entrada é gratuita. “Será um encontro lindo, com muita música boa e muito gingado gostoso“, define o artista.

No repertório, não faltarão canções bastante conhecidas do público, como “É d’Oxum”, “Jubiabá”, “Lambada da Delícia”, além de composições mais recentes, como “Cidade da Pomba”.

O evento, que aconteceu durante 15 anos, chegou a ser interrompido e, depois, transferido para a Praça Tereza Batista, no Pelourinho. Na nova temporada, que acontece desde outubro do ano passado, as apresentações acontecem, tradicionalmente, na última terça-feira do mês, na famosa Escadaria.