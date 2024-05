Netflix anuncia continuação de 'Um Maluco no Golfe'

Após a atriz Drew Barrymore revelar que o filme Um Maluco no Golfe 2 estava em fase de desenvolvimento, a Netflix confirmou a sequência da comédia dos anos 1990 estrelada por Adam Sandler.

Em publicação nas redes sociais, a plataforma divulgou uma imagem do ator no primeiro longa. "Happy Gilmore está de volta! Adam Sandler repetirá o papel icônico em um novo filme que chegará à Netflix," disse na legenda. Ainda não há informações sobre estreia ou elenco, além do protagonista.