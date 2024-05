OBRAS

Instituto Cervantes Salvador e Ufba promovem exposição do espanhol José Morea

Artista viveu importante período de sua vida em Salvador, cidade onde manteve um estúdio artístico por muitos anos

Da Redação

Publicado em 17 de maio de 2024 às 10:46

Obras de José Morea Crédito: Divulgação

Um dos mais relevantes artistas da cena criativa da Espanha, o artista plástico José Morea (1951 - 2020) é o tema da exposição que chega a Salvador, na próxima terça-feira (21). Os trabalhos do artista estarão em exposição na Sala Canizares da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia (Ufba), de 22 de maio a 04 de junho, sempre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. A mostra é fruto de uma parceria entre o Instituto Cervantes Salvador e a Universidade Federal da Bahia.

A mostra ‘José Morea no Brasil’ traz 27 obras do artista espanhol durante o período de sua residência no país. Morea tem um vínculo forte com a capital baiana. O artista viveu importante período de sua vida em Salvador, cidade onde manteve um estúdio artístico por muitos anos.

A exposição reúne uma seleção de obras produzidas em diferentes fases da sua residência no Brasil, nas quais podemos apreciar a evolução da sua pintura, que desde logo refletiu a sua imersão na natureza e cultura deslumbrantes que alargaram o repertório iconográfico com que construiu a sua narrativa pictórica.

“Morea é um artista excepcional e seus trabalhos no Brasil trazem muito do período em que o artista viveu em Salvador. Para nós é um orgulho poder exibir esses trabalhos consagrados e, de certa forma, uma bela homenagem à nossa cidade e a nossa Bahia”, comenta o diretor do Instituto Cervantes Salvador, Daniel Gallego Arcas.

São 12 pinturas em chassi, 9 pinturas emolduradas e 6 pinturas em papelão. Na obra de José Morea o público encontra múltiplas repercussões que remetem para as mais diversas linguagens plásticas: do pop à abstração, do expressionismo à pintura gestual e conceitual, que enriquece com a sua própria simbologia.

Sobre José Morea

É um dos expoentes máximos da arte contemporânea espanhola e um grande renovador da linguagem pictórica. Desde que sua obra começou a se destacar nos anos 70 alcançou um amplo reconhecimento internacional e protagonizou exposições individuais entre as que se destacam as exposições na Galleria M. Riposatti, Roma (1989); Sheraton, Hong Kong (1998); MAC, Santiago do Chile (2000); Pinacoteca do Estado de São Paulo (2003); ECA Valencia (2018); e Galeria Cañizares, UFBA, Salvador (2018).

O artista também tem importantes coleções ou representações no Museu Espanhol de Arte Contemporânea; Museu Nacional Rainha Sofia de Madri; IVAM de Valência; MACBA de Barcelona; Museu de Arte de Baghería, Itália; Museu Salvador Allende de Santiago do Chile; Pinacoteca do Estado de São Paulo; e MAC de Recife, no Brasil.

Serviço

O quê: Exposição José Morea no Brasil

Onde: Galeria Canizares da Escola de Belas Artes da UFBA (Av. Araújo Pinho, 212 - Canela, Salvador - BA)

Quando: 22 de maio a 04 de junho (segunda a sexta-feira, das 9h às 17h)