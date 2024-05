Salvador recebe exposição com obras da artista peruana Issa Watanabe

As 31 obras da ilustradora ficarão em exposição e a mostra é fruto de uma parceria entre o Instituto Cervantes Salvador e a Embaixada do Peru no Brasil com a Prefeitura de Salvador. A abertura da exposição acontece na noite da próxima quarta-feira (16), às 18h, com entrada gratuita.