MOSTRA ARTÍSTICA

Festival O PICO convoca artistas visuais baianos para sua primeira exposição

Oito obras serão selecionadas para compor a mostra ‘A Bahia, O PICO do território musical’; as inscrições estão abertas até o dia 17 de maio

Da Redação

Publicado em 10 de maio de 2024 às 14:37

Festival O PICO convoca artistas visuais baianos para sua primeira exposição Crédito: Divulgação

O projeto O PICO abre inscrições para artistas visuais que desejem integrar a exposição visual 'A Bahia, O PICO do território musical', que será realizada de 13 de junho a 13 de agosto, no Foyer do Espaço Xisto Bahia, com entrada gratuita ao público. A exposição tem como objetivo mapear e expor obras de 8 (oito) artistas visuais independentes baianos. As inscrições estão abertas até a próxima sexta-feira (17), através do formulário (https://forms.gle/hn8U7tPUDPRBShU8A).

Podem se inscrever artistas baianos residentes no estado com obras que estejam dentro das linguagens contemporâneas, tradicionais e digitais, incluindo fotografias, colagens, pinturas, desenhos, instalações e itens de vestuário. Cada participante poderá submeter até 2 (duas) obras para curadoria, mas apenas uma obra será selecionada. Após a submissão, os trabalhos passarão por curadoria do artista multilíngue Vírus Carinhoso, que selecionará 8 obras para integrar a mostra.

A exposição visual 'A Bahia é O PICO do Território Musical' busca destacar a trajetória da música e da expressão artística, abordando a ancestralidade, comportamento e importância cultural das festividades. Desde as tradicionais festas de largo até as manifestações culturais contemporâneas, provocando o debate social sobre os diversos corpos que ocupam o espaço urbano, a forma como se relacionam a música, as pessoas e os lugares.