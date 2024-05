ARTE

Lanussi Pasquali realiza exposição em esculturas de pelúcia e cerâmica e em bordado sobre linho no Rio Vermelho

Todas as obras da mostra são inéditas e podem ser vistas até o dia 15 de junho

Da Redação

Publicado em 3 de maio de 2024 às 11:10

Lanussi Pasquali Crédito: Divulgação

Depois de 20 anos, Lanussi Pasquali faz sua segunda exposição individual em Salvador. Desta vez, será em uma exposição aberta no próximo dia 11 de maio, às 16 horas, em A Galeria, no Ativa Atelier Livre, no Rio Vermelho. Todas as obras da mostra, intitulada “o que é issoaquilo”, são inéditas e podem ser vistas até o dia 15 de junho.

A artista produziu um projeto em esculturas de pelúcia e cerâmica e em bordado sobre linho, já que gosta de corte e costura, bordados e outros “afazeres lentos e esquecidos”.

Coordenadora do Ativa Atelier Livre, onde dar aulas para artistas visuais com atuação em diferentes áreas, a artista já participou de residência artística na Ocupação L'Asilo, Nápoles (2018), e Residência virtual F(r)icções, Salvador (2020), Perto de Lá <> Close To There, Chicago (2019) e Salvador (2020) entre outras experiências nacionais e internacionais.

Lanussi Pasquali vive e trabalha em Salvador, desde 2002, sendo natural de Riozinho, no Rio Grande do Sul. Sua primeira exposição individual na capital baiana aconteceu em 2004, como resultado da pesquisa do mestrado na Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Em 2017, perdeu o companheiro Joãozito, também artista plástico, que morreu um ano depois dela ter câncer. “A exposição é, de certa forma, uma retomada deste corpo que faz arte, deste corpo que é o próprio objeto de arte e destas reflexões que me acompanham. Não é uma exposição que tenha um tema especifico. Ela vai surgindo no fazer, um trabalho vai direcionando o outro e a exposição vai tomando forma, com elementos com os quais já trabalho desde o final dos anos noventa: tecido, costura, bordado”, relata a artista.