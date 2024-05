MÚSICA

O Terno faz show de volta e despedida

Banda paulista se apresenta nesta sexta (3), às 19h, na Concha Acústica do TCA

Após quatro anos de pausa, O Terno anunciou a retomada da turnê do álbum <atrás/além>, lançado um pouco antes da pandemia. Assim que conseguiu, o trio formado por Tim Bernardes, Guilherme D’Almeida e Biel Basile voltou aos palcos. Agora, já na reta final da turnê, a banda chega a Salvador para apresentar nesta sexta (3) o repertório de <atrás/além> na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

“Estamos muito animados em ir para Salvador, pois há mais de 4 anos não tocamos na Bahia. A última vez nos apresentamos no próprio Teatro Castro Alves e, agora, vai ser nossa estreia na Concha Acústica. É um show de volta e de despedida ao mesmo tempo; estamos muito animados de ver todo mundo lá. Poder levar essa turnê, que é um encerramento não só do , mas também de um ciclo da banda, vai ser muito interessante, porque depois dessa sequência de apresentações a gente volta para um hiato por tempo indeterminado. O repertório é mais em cima de , mas trazemos coisas de nossa carreira inteira”, diz Tim Bernardes.

A turnê foi iniciada em São Paulo, com passagem pelo Rio de Janeiro e em Porto Alegre. Depois de Salvador, a banda viaja para Los Angeles, Belo Horizonte e, em setembro, faz show no Coala Festival (SP). Em seguida, entram em pausa por tempo indeterminado.