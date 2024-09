REVELAÇÃO

Obi Ndefo, ator de 'Dawson’s Creek', morreu devido a transtorno alimentar; entenda

Em agosto de 2019, Obi Ndefo foi atropelado por um caminhão e perdeu as duas pernas no acidente

O ator de Dawson’s Creek, Obi Ndefo, morreu no dia 31 de agosto, aos 51 anos, por complicações causadas por transtorno alimentar. A informação foi divulgada pela irmã do ator, Nkem Ndefo, em sua conta no X.

Em agosto de 2019, Obi Ndefo foi atropelado por um caminhão enquanto estava no estacionamento de um mercado em Los Angeles. Ele perdeu as duas pernas no acidente, a direita no momento do impacto, e a esquerda sendo amputada posteriormente no hospital