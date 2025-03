TEATRO

Ópera chinesa chega a Salvador este mês em apresentação rara

Obra do “Shakespeare chinês” virá acompanhada de workshops e intercâmbio

Carol Neves

Publicado em 26 de março de 2025 às 08:08

Grupo de Artes Cênicas de Jiangsu Crédito: Divulgação

Salvador terá no dia 31 de março uma rara oportunidade de conhecer a tradição da ópera chinesa, com a apresentação do premiado Grupo de Artes Cênicas de Jiangsu. O evento, que acontece no Teatro Molière, na Ladeira da Barra, traz trechos de duas obras do dramaturgo Tang Xianzu (1550-1616), considerado o "Shakespeare chinês" por sua importância na reformulação das artes cênicas em seu país. >

A programação inclui uma mostra de aproximadamente vinte minutos da ópera "O Pavilhão das Peônias" - cuja versão completa dura mais de 20 horas, tornando sua apresentação integral extremamente rara fora da China. A visita do grupo chinês marca as comemorações pelo Dia Internacional do Teatro (27 de março) e é organizada em parceria com o Instituto Internacional de Teatro (ITI) Brasil e o grupo baiano Teca Teatro e Outras Artes.>

Além da apresentação, o evento promoverá um workshop de intercâmbio cultural entre os artistas chineses e jovens talentos locais. Luciana Comin, diretora do Grupo Teca e uma das organizadoras, destaca a importância dessa troca: "Temos o hábito de pensar o teatro como uma invenção grega, mas esquecemos que a China desenvolveu sua própria tradição cênica milenar, igualmente rica e complexa".>

O espetáculo oferece ao público brasileiro a chance de conhecer uma forma de arte que raramente circula fora do território chinês. Tang Xianzu, contemporâneo de Shakespeare, revolucionou o teatro chinês ao romper com convenções e estabelecer novos padrões artísticos que permanecem influentes até hoje.>

Interessados em assistir à apresentação ou participar do workshop podem se inscrever através do formulário on-line disponibilizado pelos organizadores. O evento representa uma ponte cultural entre as tradições teatrais orientais e ocidentais, destacando a diversidade das artes cênicas globais.>

O Grupo Teca Teatro e Outras Artes, responsável pela organização local, atua desde 2003 na cena cultural baiana, com foco especial no teatro para crianças e jovens. A iniciativa reforça o compromisso da instituição com a democratização do acesso às diferentes expressões artísticas e o intercâmbio cultural.>

SERVIÇO>

Apresentação do Grupo de Artes Cênicas de Jiangsu em Salvador>

31/03 de 9h às 12h - Workshop com estudantes de teatro e jovens artistas. >

31/03 19h - Apresentação >

01/04 - 14:30h às 16:30h - Intercâmbio com o Grupo Teca>

Local: Teatro Molière na Aliança Francesa (Av Sete de Setembro, 401, Barra. 40130-000)>