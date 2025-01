SALVADOR 2025

Ordem do show, itens proibidos e transporte: confira tudo o que você precisa saber para o Festival de Verão

Evento acontece nos dias 25 e 26 de janeiro, no Parque de Exposições

Esther Morais

Publicado em 21 de janeiro de 2025 às 10:17

Festival de Verão Crédito: Divulgação

Faltam poucos dias para mais uma edição do Festival de Verão Salvador. Nesta edição. a programação conta com shows que vão do axé ao eletrônico, do sertanejo ao pop, do samba ao rock, e reúne mais de 30 atrações no Parque de Exposições nos dias 25 e 26 de janeiro.

A abertura dos portões está marcada para 15h em ambos os dias do evento, com o primeiro show começando às 16h20 no sábado e às 16h35 no domingo. Confira abaixo as principais informações e recomendações sobre o evento.

Transporte

Para facilitar o acesso do público ao evento, diversas opções de transporte estarão disponíveis. Os sistemas de metrô e ônibus oferecerão linhas especiais. Além disso, haverá pontos de táxi credenciados com acesso pela Avenida Dorival Caymmi, bem como um amplo estacionamento no local, com tarifa de R$ 40,00. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Mobilidade, Transalvador e CCR Metrô para ter mais detalhes das alterações e aguarda retorno.

Estrutura e alimentação

A estrutura tem 18 restaurantes credenciados distribuídos em 40 pontos de alimentação, duas áreas de hidratação e dois postos médicos localizados estrategicamente no evento. Além disso, haverá uma delegacia de polícia dentro da arena para garantir apoio e atendimento ao público.

O cardápio inclui opções de massas artesanais, churrasco, frutos do mar, hamburguer, crepes, comida japonesa, pizzas artesanais e delícias típicas, como acarajé e beiju, entre outras opões.

Lista de Restaurantes

Red Burguer: Hambúrguer

Chorando com Cebola: Massas

Crepe da Barra: Crepes

Pastel do Carioca: Pastel

Sukiyaki: Japonês

Churrasco Bonni: Churrasco

Yakfest: Yakissoba

Gastro 360º: Comida Brasileira

Coxinha do Gago: Salgados

Pizza Papo: Pizza

Nara Amaral - Cozinha Autoral: Frutos do Mar

Churros da Ana: Churros

Explosão Açaí: Açaí

Pizza di Mari: Pizza

Dog Red: Hotdog

Baiana Olga: Acarajé

Sanduíche Hall: Sanduíches

Dog Show: Hotdog

Beiju Café: Beiju

Companhia do Sertão: Carne do Sol

Bob’s: Sanduíches

Acarajé da Dina: Acarajé

Acarajé da Val: Acarajé

Sr. Dog: Hotdog

4 Rodas Burguer: Hambúrguer

Mr. Coco (Coco Crepe): Crepes

Acessibilidade

Haverá áreas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD) em ambas as áreas de palco. O festival também oferecerá áreas climatizadas.

O que pode ou não levar?

Itens obrigatórios

Ingresso do FV23 (físico ou digital)

Documento oficial com foto

Itens permitidos

Garrafa plástica vazia com capacidade de até 300ml

Chapéu ou boné

Capa de chuva

Celular

Bolsa/Mochila

Óculos de sol

Protetor solar e labial

Canga

Câmera portátil

Álcool em gel

Carregador de celular

Itens proibidos

Alimentos e bebidas

Copos, latas e garrafas de qualquer material que não seja plástico

Objetos cortantes ou pontiagudos

Objetos de vidro

Fogos de artifício

Guarda-chuva

Capacete

Substâncias inflamáveis ou tóxicas

Perfumes, cosméticos e desodorantes

Correntes ou cinturões

Bastão para tirar foto

Bancos ou cadeiras

Animais

Cartazes feitos com papelão grosso ou fixados a madeiras

Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável

Arma de fogo ou arma branca

Bicicleta, skate ou qualquer tipo de veículo, motorizado ou não

Programação:

Sábado - 25/01

Abertura dos portões: 15h

Início do primeiro show: 16h20

Ordem dos shows:

Pitty convida Melly (Palco Cais)

Ana Castela convida Xamã (Palco Ponte)

Só Pra Contrariar convida Alcione (Palco Cais)

Bell Marques (Palco Ponte)

Natiruts (Palco Cais)

Alok (Palco Ponte)

Daniela Mercury e Timbalada (Palco Cais)

Domingo - 26/01

Abertura dos portões: 15h

Início do primeiro show: 16h35

Ordem dos shows

Jão convida Gustavo Mioto (Palco Ponte)

BaianaSystem convida Marcelo D2 e BNegão (Palco Cais)

Leo Santana (Palco Ponte)

Ivete Sangalo (Palco Cais)

Luiz Caldas & Saulo (Palco Ponte)

Ludmilla (Palco Cais)

Momento Amstel: Sambaiana convida Diogo Nogueira (Palco Ponte)

Pedro Sampaio (Palco Ponte)

Serviço geral:

Festival de Verão Salvador 2025

Data: 25 e 26 de janeiro de 2025

Local: Parque de Exposições de Salvador

Classificação: 14 anos. Menores de 14 anos poderão ter acesso acompanhados pelos pais ou responsável legal.

Ingressos:

Terceiro lote

Ingresso individual (sábado ou domingo)

Pista - R$ 160,00 (inteira) / R$ 90,00 (meia solidária) / R$ 80,00 (meia)

Camarote – R$ 290,00 (preço único)

Passaporte (sábado e domingo)

Pista - R$ 288,00 (inteira) / R$ 153,00 (meia solidária) / R$ 144,00 (meia)

Camarote – R$ 520,00 (preço único)

Venda física: Boratickets - Shopping da Bahia (Av. Tancredo Neves, 148 - Caminho das Árvores) - 2º piso