AUDIOVISUAL

Os Filmes Que Eu Não Vi leva cinema brasileiro alternativo para a Sala Walter da Silveira

Festival acontece a partir desta quarta-feira (15) nos Barris

Luiza Gonçalves

Publicado em 13 de janeiro de 2025 às 14:57

Os Filmes Que Eu Não Vi leva cinema brasileiro alternativo para a Sala Walter da Silveira Crédito: Divulgação

Trazendo um panorama vibrante do cinema brasileiro independente, a primeira edição do Festival Os Filmes Que Eu Não Vi acontece a partir desta quarta-feira (15), na Sala Walter da Silveira, Barris. O evento, idealizado por Sol Moraes e com produção da Água Doce Água Doce Produções, será realizado até o dia 19 de janeiro.

Durante os cinco dias de programação, o festival exibirá e premiará produções de todas as regiões do Brasil. Além das sessões de filmes, o público poderá participar de mesas de debate que abordarão questões como produção, distribuição e exibição cinematográfica no Brasil. A proposta central do evento é criar pontes entre criadores e espectadores, promovendo uma conexão mais profunda com a cultura brasileira e explorando formas de aproximar essas obras do público.

Um dos destaques da programação será a masterclass do produtor Fabiano Gullane, que acontece no dia 18 de janeiro de 2025, às 10h, na Sala Walter da Silveira. Com 30 anos de experiência no audiovisual, Fabiano é responsável por grandes sucessos do cinema nacional. Durante a masterclass, ele compartilhará sua trajetória, desde o início na Gullane Entretenimento, até as estratégias que culminaram no sucesso atual da produtora.

