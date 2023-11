Paula Lavigne diz que perdeu virgindade com Caetano aos 13: 'Não fazemos mais sexo'

Crédito: Reprodução

Paula Lavigne, de 54 anos, deu detalhes da vida íntima com o cantor Caetano Veloso, de 81, com quem vive relacionamento há 40 anos. Durante o programa "Angélica: 50 & tanto", do Globoplay, a empresária contou que ela e o músico não fazem mais sexo.



"A gente deixou de fazer sexo, mas continuamos a nossa parceria e união. O casamento tem que ter um projeto. Ele não se sustenta por si só. Saber se adequar, porque tem fases diferentes: como você vai superar aquela fase e ter uma nova fase, um novo projeto", disse Paula, citando ainda o período em que o casal ficou separado.

"O que aconteceu com a gente foi que a separação não deu certo", disse. "O casamento estava melhor que a separação", comentou Carolina Dieckmann, outra convidada ao lado de Ivete Sangalo e Giovanna Ewbank.

Início polêmico

O relacionamento dos dois começou quando a produtora tinha 13 anos. "Quando eu comecei a namorar com o Caetano, eu era atriz também, e todo o assédio da imprensa em cima de mim era porque eu namorava com ele. Aí eu resolvi ser sincera numa entrevista, contar histórias que ninguém mais conta, aí eu contei que eu tinha perdido a virgindade com ele aos 13 anos. Para mim, era uma história de amor".