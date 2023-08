Paulinho da Viola tem alta da UTI após retirada de tumor no intestino

O cantor Paulinho da Viola, de 80 anos, recebeu alta do Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) nesta quarta-feira (2). Ele está internado na Clínica São Vicente, na zona sul do Rio de Janeiro, desde domingo (30). Na segunda-feira (31), o artista passou por um procedimento cirúrgico para retirada de um tumor no intestino. O problema foi descoberto após ele passar mal e precisar cancelar um show na cidade de Três Rios.



Paulinho sofreu um sangramento digestivo e após uma bateria de exames, descobriu um GIST (tumor estromal gastrointestinal) de intestino delgado. A cirurgia foi bem-sucedida, mas ainda não se sabe se o tumor era maligno ou benigno.