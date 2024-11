MÚSICA

Pela primeira vez em Salvador, Yago Oproprio é atração principal do Flow Festival

Confira o line–up completo

Carol Neves

Publicado em 19 de novembro de 2024 às 17:07

Yago Oproprio Crédito: Divulgação

A última edição do Flow Festival 2024 será no dia 7 de dezembro, no Trapiche Barnabé, a partir das 16h. O rapper paulista Yago Oproprio, recentemente indicado ao Grammy Latino, vai ser a principal atração do evento.

O festival contará também com Pedro Pondé, Shook, Zamba, Makonnen Tafari e DJ Belle. O evento tem patrocínio do Governo do Estado, através do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.

A programação do Flow Festival ainda traz oficinas de grafite e aulas de skate para estimular a expressão artística de jovens que moram no entorno do Trapiche. As oficinas são gratuitas, sujeitas à lotação do espaço, e ocorrerão pela manhã, no dia do evento.

Os ingressos estão à venda no Sympla.

SERVIÇO:

Flow Festival

Quando: 07 de dezembro, a partir das 16h

Onde: Trapiche Barnabé

Atrações: Yago Oproprio, Pedro Pondé, Shook, Zamba, Makonnen Tafari e DJ Belle