Pelourinho terá programação especial para Dia das Crianças

Serão 10 horas de intensa programação para as famílias curtirem o final de semana

Da Redação

Publicado em 11 de outubro de 2024 às 10:50

Musiclaus Crédito: Divulgação

A Praça das Artes, localizada no Centro Histórico, terá uma programação especial para o Dia das Crianças neste fim de semana. São 10 horas de programação no sábado (12) e domingo (13). Entre as atrações, a Orquestra Compassos, a peça teatral Baú de Histórias, Musiclauns e o grupo UDT.

A programação inclui shows, oficinas, brincadeiras e atividades gratuitas. A expectativa é receber 1500 pessoas por dia. As atividades acontecem sempre das 15h às 20h.

Além das apresentações e performances no palco, personagens que ocupam o imaginário infantil, perna de pau, malabarista, camas elásticas, tobogã, oficinas de pipa e jogo da memória, maquiagem artística e muito mais. “Vamos fazer uma ação itinerante no Largo do Pelourinho convidando o público a participar desta grande festa”, avisa Tio Paulinho.

Uma novidade do projeto será o Espaço Balão Azul, uma Sala de Acomodação Sensorial que oferece ambiente de refúgio destinado a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com foco no alívio imediato para quem esteja enfrentando sobrecarga sensorial, cada detalhe da sala foi planejado para tornar o ambiente calmo e acolhedor, proporcionando uma experiência reguladora.

Serviço:

O que: Brinca Bahia – 10 horas de programação gratuita para a criançada, com Tio Paulinho, apresentação teatral, musicais, oficinas, brinquedos e muitos personagens.

Quando: Dias 12 e 13 de outubro, das 15 às 20h

Onde: Praça das Artes, no Pelourinho

Quanto: Gratuito