Péricles anuncia turnê 'Pagode do Pericão' em Salvador

Show será na Arena Fonte Nova

Da Redação

Publicado em 26 de junho de 2024 às 15:11

Péricles Crédito: Divulgação

A turnê nacional "Pagode do Pericão" chega a Salvador no dia 12 de outubro, com um show na Arena Fonte Nova. Após o sucesso das edições anteriores em 2019 e 2022, o cantor Péricles retorna aos palcos com uma turnê que passará por 12 capitais brasileiras.

Os ingressos estarão disponíveis para compra a partir desta quinta-feira (27) nos Balcões do Pida! do Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping, Shopping Paralela e Shopping Piedade. As áreas disponíveis são: Arena "Melhor Eu Ir", Open Bar "Se Eu Largar O Freio" e Front "Gamei". Além disso, os primeiros fãs que adquirirem dois ingressos de qualquer setor ganharão o terceiro de brinde. A promoção é por tempo limitado.

Além de Salvador, o "Pagode do Pericão" tem datas confirmadas em Brasília, Vitória, Fortaleza, São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Belém, Manaus e Florianópolis. Os shows de Brasília e São Paulo serão gravados e transformados em audiovisuais, que serão disponibilizados posteriormente em todas as plataformas de música e nos canais oficiais do artista.

Com mais de 1.2 bilhões de visualizações no YouTube, 2.69 milhões de inscritos no seu canal oficial, 6.4 milhões de seguidores no Instagram e mais de 6 milhões de ouvintes mensais no Spotify, Péricles é um dos principais nomes do samba e do pagode no Brasil. Em seus 38 anos de carreira, o artista lançou mais de 30 projetos musicais e vendeu mais de 15 milhões de discos.

A turnê é uma parceria entre a Farias Produções, a Funn Entretenimento e o Pida!.

Serviço

O que: Pagode do Pericão

Atrações: Péricles e convidados

Quando: 12 de outubro (sábado)

Onde: Arena Fonte Nova

Setores:

- Arena "Melhor Eu Ir"

- Open bar "Se Eu Largar o Freio"

- Front "Gamei"

Obs.: todos os setores com valor promocional