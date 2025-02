K-POP

Por que ser fã adulta incomoda tanto?

Elas lidam diariamente com preconceitos, mas focam a atenção nos benefícios e nas alegrias que encontram na música e nos doramas

M Márcia Luz

Gabriela Cruz

Publicado em 8 de fevereiro de 2025 às 06:47

Idade não é uma questão: fãs adultas lidam com preconceito, mas segue firmes nos seus gostos Crédito: arquivo pessoal

Silvana, Patrícia, Carol, Lorena e Lívia não se conhecem, mas compartilham gostos semelhantes: assistem doramas, são fãs de artistas do K-pop e muito dispostas a declarar seu amor pelos idols, viajar para os encontrar em shows, pagar pequenas fortunas em ingressos de fanmeetings, álbuns e produtos oficiais, sem falar, é claro, na tão almejada viagem para conhecer a Coreia do Sul.>

Quer saber o que mais elas compartilham? O fato de serem fãs adultas e, por isso, receberem piadas ou comentários desagradáveis sobre seus gostos. Assim, elas precisam lidar com o preconceito, validando a elas próprias e suas escolhas, diariamente.>

A ascensão da música coreana e dos K-dramas, principalmente, durante a pandemia, despertou o interesse, sobretudo, de mulheres 30+, 40+, 50+, 60+, inaugurando fandoms multigeracionais, de forma acolhedora e empática. Dentro dessas comunidades, a idade não é uma questão e isso gera um sentimento de pertencimento muito forte.>

O preconceito costuma vir de amigos, familiares, colegas de trabalho ou mesmo seguidores nas redes sociais, que julgam o ser fã como uma adolescência tardia. Enquanto algumas pessoas criticam, as k-popers e dorameiras de diferentes idades seguem colecionando benefícios nesta relação entre fã e artista.>

Conforto e inspiração

Do ponto de vista psicológico, existem várias razões para todo este crescimento do interesse pelo fenômeno chamado hallyu. Uma delas é o impacto da cultura digital, que permite que os fãs se conectem facilmente, criando comunidades de apoio e gerando o senso de pertencimento. Além disso, de acordo com a psicóloga Juliana Capel, especialista em Psicologia Positiva, os doramas e o K-pop oferecem narrativas e experiências emocionais que ressoam com o público adulto, proporcionando conforto, inspiração e identificação.>

"Na Psicologia Positiva, sabemos que emoções positivas como alegria, esperança e gratidão têm um papel fundamental no bem-estar. Admirar um artista ou se envolver com um universo cultural pode ser uma fonte rica dessas emoções" Juliana Capel, Psicóloga especialista em Psicologia Positiva

Juliana Capel, psicóloga Crédito: arquivo pessoal

Além de funcionar como uma válvula de escape saudável e, ao mesmo tempo, um incentivo para amenizar o estresse do cotidiano, a psicóloga ressalta que gostar e se dedicar a um artista também é estímulo para o crescimento pessoal.>

Outro fator relevante é que, ao longo do tempo, houve uma ressignificação da ideia de hobbies e interesses. “O conceito de que certos gostos são exclusivos da juventude está sendo desconstruído, permitindo que as pessoas assumam com mais autenticidade aquilo que gostam, sem a necessidade de se encaixar em padrões rígidos impostos pela sociedade.”>

Um altar para o BTS

É exatamente essa liberdade que se percebe no caso da fonoaudióloga Silvana Igdal, 58 anos, mãe de dois filhos adultos, que dividem o espaço no coração e na carteira dela cheia de fotos do cantor Jimin do BTS. Por força da profissão, ela se encantou com a voz angelical do idol, passou a conhecer as letras e os valores de todo o grupo. O amor cresceu, hoje representado pelo “altar do BTS”, em seu quarto, onde mantém fotos, pôsteres, álbuns autografados e outros itens. Seu maior feito foi, em uma de suas três viagens à Coreia, conhecer pessoalmente o pai do Jimin, que tem um café em Busan, um ponto turístico para fãs.>

Silvana Igdal já foi para a Coreia do Sul três vezes é fã do cantor Jimin, do BTS Crédito: arquivo pessoal

Em outra oportunidade, ela também esteve em um show de premiação e assistiu à performance do BTS e outros grupos. “Minha mãe assistia doramas e para ficar perto dela comecei a assistir. Em seguida, a Rebeca (filha) me mostrou o MV da música DNA do BTS e eu fui pesquisar. Perdi meus pais na COVID e, com a ajuda deles, eu consegui me levantar e querer viver. Eu não ligo para preconceito, sou muito bem resolvida. Meu quarto é todo plotado do BTS e meu marido não se importa, ele sabe quem sou e sustenta meus sonhos.”>

Pedido de casamento

Em 2022, a pedagoga Caroline Anjos, 35 anos, fã do BTS, decidiu embarcar para Las Vegas com amigas para um show do grupo. Na mala, levou o look do dia: uma camiseta com a frase “Hobi, marry me” e um véu de noiva. Durante a apresentação, ela conseguiu ver os artistas de tão perto que o J-Hope (Hobi) notou sua presença, apontou para a camisa e respondeu ao pedido: “Yes”. Resultado: a baiana viralizou na internet e ganhou comentários de apoio de outras fãs. “Ele olhar, apontar e a emoção daquele momento foi um bônus de tudo isso. Foi uma das melhores emoções sentidas”, relembra.>

Caroline Anjos no show do BTS em Las Vegas com a camiseta do "pedido de casamento" Crédito: arquivo pessoal

Carol diz que a grande intenção foi se divertir e curtir o show, mas nunca pensou que pudesse ser notada e receber tanto carinho do próprio fandom. “Fiquei assustada, de verdade, uma mulher 30+, viralizando na internet por estar vestida de noiva em um show de Vegas, e sendo vista pelo seu utt (cantor preferido). Uma emoção surreal”, diz ela, que até hoje mantém amizades feitas a partir daquele episódio.>

“Eles cresceram e a música também”

Às vezes, o sentimento de viver as emoções de ser fã adulta em comunidade pode demorar um pouco para acontecer. Foi assim com Livia Falcão, 45 anos. O primeiro contato com a cultura coreana foi através de vídeos relacionados à gastronomia da Coreia no TikTok. Depois de encontrar na internet uma foto de Jungkook, membro do BTS, descobriu um vídeo da música Mic Drop ao vivo, gostou e tentou compartilhar com algumas primas, que não corresponderam ao seu entusiasmo e passaram a criticá-la por se tornar fã dos rapazes.>

Livia Falcão é fã do BTS, de doramas e do ator Park Bo-gum Crédito: arquivo pessoal

“O que me chamou a atenção primeiro foi eles dançando, depois me interessei pelas músicas e comecei a ver como eles eram geniais. Eu não falava com ninguém; minhas primas diziam que era coisa de adolescente e parei de falar sobre eles, até que encontrei uma amiga que também gostava deles e isso estreitou os laços da nossa amizade. É isso que eles fazem, eles unem pessoas. Mas quando a gente fala que é fã do BTS, as pessoas têm preconceitos, porque acham que é coisa de criança, mas é bom lembrar que eles começam adolescentes, e hoje são homens. Eles cresceram e a música cresceu com eles também”, comenta. Lívia, assim como a maioria do público da cultura coreana, não parou no BTS, logo descobriu os doramas e o talento do ator Park Bo-gum, que se tornou outro ídolo para ela.>

Fã do Seventeen

Os doramas também foram a porta de entrada de Lorena Costa, 50 anos, para o universo da Coreia. Após assistir aos episódios de Sorriso Real ficou fã deste tipo de conteúdo e daí foi um passo para se encantar com o grupo Seventeen e, especialmente do membro Mingyou.

>

“As letras, o ritmo das musicas, o jeito deles, me encantaram tanto que já fazem parte da minha playlist no carro, academia, e ainda trouxe a minha filha de 14 anos para esse mundo. A culinária é outro ponto que amo. Sempre que posso, consumo produtos coreanos como lámen, soju e toppoki”, comenta.>

Lorena Costa já sentiu o preconceito por parte de algumas pessoas por conta do gosto por doramas e K-pop Crédito: arquivo pessoal

Ela também já sentiu o preconceito por parte de algumas pessoas, por conta do gosto por doramas e K-pop. “Nos chamam de adolescentes tardias. Não me importo muito com isso. Atualmente nos fanmeetings (encontros com fãs) de atores coreanos , a maioria são de fãs 40 + . Vejo que é cada vez mais comum pessoas da minha idade curtirem K-pop e doramas sem medo de julgamentos”, ressalta.>

Sua maior decepção, no entanto, aconteceu no ano passado, quando tentou adquirir ingressos para o fanmeeting do ator Cha Eun Woo. Ela iria com a filha e a expectativa era alta. Reservou hotel, passagens aéreas, mas os ingressos esgotaram em questões de minutos no site de vendas. “Chorei muito, porque entrava no quatro de minha filha e via na parede a contagem regressiva dos dias para ver ele e isso não aconteceu”, comenta.>

Cura da depressão

Giovanna, 13 anos, é fã de K-pop desde os 8. Na pandemia, pediu que o tema da comemoração de seu aniversário fosse o grupo de Black Pink. A partir daí sua mãe, Ana Patrícia Arouca, 53, pesquisou sobre a Coreia e descobrir os K-dramas. O primeiro visto foi Sorriso Real e hoje a lista já atingiu o marco de 140 doramas assistidos. “Os doramas me ajudaram a superar um divórcio complicado, e a uma depressão, que vinha passando desde a pandemia”, conta ela, que passou a usar cosméticos coreanos para skincare e maquiagem, além de conhecer a gastronomia asiática. >

Giovanna, 13 anos, divide com a mãe, Ana Patrícia Arouca, 53, o gosto pela cultura sul-coreana Crédito: arquivo pessoal

O que a atraiu nesse universo, no começo, foram justamente as diferenças da nossa cultura. “Me encantou como alguns doramas têm profundidade e sempre deixam alguma mensagem, alguma lição para que possamos refletir”, ressalta. O próximo passo de mãe e filha será uma viagem para o Rio de Janeiro, em abril, para assistirem juntas ao show do Stray Kids, o primeiro de K-pop.>